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Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Operasyonu

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ankara ve Sakarya'da yapılan operasyonlarda 30 milyon lira değerinde makaron ve 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:46
Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Operasyonu

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Eşya Operasyonları

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekti. Operasyonlar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 154 koli makaron ve 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Gümrük muhafaza ekipleri, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları ışığında, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, iki farklı araçta gerçekleştirilen aramalarda 8 milyon 438 bin makaron ele geçirildi. Tüm bu kaçak eşyalara, ekipler tarafından el konuldu.

Karasu Limanı'nda Kaçak Sigara Yakalandı

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı. Risk analizlerinin ardından, Karasu Gümrük Sahası'na gelen bir çekici riskli olarak değerlendirildi. X-ray taraması ve hassas burunlu dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramalar sonucu 113 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara tespit edildi. Bu sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 8,2 milyon lira olduğu bildirildi.

Olaylarla ilgili olarak Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

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