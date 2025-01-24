Ticaret Bakanlığı'ndan Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Ticaret Bakanlığı'ndan Patent ve Damping Önlemleri

Ticaret Bakanlığı, 2025'in başında yürürlük süresi dolacak ve bu yılın ikinci yarısında sona erecek olan bazı ürünlere yönelik dampinge karşı yeni önlemler açıkladı. Açıklanan tedbirler, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Önlemler Hangi Ürünleri Kapsıyor?

Tebliğ gereği, Almanya menşeli 'laminat parke' için uygulanan damping önlemi 4 Ocak itibarıyla sona ererken, Çin menşeli 'tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları', 'elektrikli ateşleme sistemi olan plastik gövdeli gaz çakmaklar' ve 'diğer ateşleme sistemleri olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları'nın damping önlemleri ise 7 Ocak tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirdi.

Bebek Ürünlerindeki Önlemler

Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ile diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri için uygulanan damping önlemleri, 18 Ağustos 2025'te sona erecek. Bu önlemlerin yürürlük müddeti, 5 yıl içinde bitiyor; dolayısıyla yerli üreticiler, önlemlerin sona ereceği tarihten önce nihaî gözden geçirme soruşturması açmak amacıyla başvuru yapma hakkına sahip.

Bu gelişmeler, yerli üreticileri korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek açısından büyük önem taşımaktadır.