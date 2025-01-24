DOLAR
35,7 -0,19%
EURO
37,33 -0,33%
ALTIN
3.187,53 -1,1%
BITCOIN
3.741.590,01 -1,85%

Ticaret Bakanlığı'ndan Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Ticaret Bakanlığı, dampinge karşı alınan yeni önlemleri duyurdu; bazı eşyalardaki uygulama tarihleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:00
Ticaret Bakanlığı'ndan Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Ticaret Bakanlığı'ndan Patent ve Damping Önlemleri

Ticaret Bakanlığı, 2025'in başında yürürlük süresi dolacak ve bu yılın ikinci yarısında sona erecek olan bazı ürünlere yönelik dampinge karşı yeni önlemler açıkladı. Açıklanan tedbirler, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Önlemler Hangi Ürünleri Kapsıyor?

Tebliğ gereği, Almanya menşeli 'laminat parke' için uygulanan damping önlemi 4 Ocak itibarıyla sona ererken, Çin menşeli 'tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları', 'elektrikli ateşleme sistemi olan plastik gövdeli gaz çakmaklar' ve 'diğer ateşleme sistemleri olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları'nın damping önlemleri ise 7 Ocak tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirdi.

Bebek Ürünlerindeki Önlemler

Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ile diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri için uygulanan damping önlemleri, 18 Ağustos 2025'te sona erecek. Bu önlemlerin yürürlük müddeti, 5 yıl içinde bitiyor; dolayısıyla yerli üreticiler, önlemlerin sona ereceği tarihten önce nihaî gözden geçirme soruşturması açmak amacıyla başvuru yapma hakkına sahip.

Bu gelişmeler, yerli üreticileri korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya Merkez Bankası'ndan Faiz Artışı: 17 Yılın En Yüksek Seviyesi
2
Arazi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Çalışmaları Başladı
3
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Dampinge Karşı Yeni Önlemler
5
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde 12 Milyar Dolar İhracat ve Rekor Dış Ticaret Fazlası
7
ABD Ham Petrol Stoklarında 1 Milyon Varil Azalma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği