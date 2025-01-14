Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Düzenlemeleri 2024'te Devam Ediyor

2024 yılında, Ticaret Bakanlığı'nın iç ticaretteki düzenlemeleri haksız fiyat uygulamalarından otomotive kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:56
Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Düzenlemeleri 2024'te Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı'ndan İç Ticaret İçin Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, bu yıl da iç ticaret alanında bir dizi önemli düzenleme ile karşımıza çıkıyor. Haksız fiyat değerlendirmesinden perakende ticarete, otomotivden emlak sektörüne kadar birçok alanda yürürlüğe girecek olan düzenlemeler, geçtiğimiz yıl çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin devamı niteliğinde.

Perakende Ticareti Hakkında Önemli Değişiklikler

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler, haksız rekabette cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Fahiş fiyat artışına uygulanacak cezanın üst sınırı 1 milyon lira, stokçuluk cezasının sınırı ise 12 milyon lira olarak belirlendi. Üç kez stokçuluk cezası alan iş yerleri, 6 güne kadar kapatılabilecek.

Zincir Mağazalar İçin Yeni Ürün Satış Düzenlemeleri

250 metrekareden büyük zincir mağazalarda glütensiz ürünlerin satışı zorunlu hale gelirken, 400 metrekare ve üzeri mağazalarda ise bu ürünlere ek olarak glütensiz ekmek ve makarna gibi ürünlerin satışına da izin verildi.

Taşıt Satışları ve Taksit Düzenlemeleri

2024'te taşıt satışlarında taksitlendirmenin yeni şartları belirlendi. Nihai fatura değerine göre alt eşiği 400 bin lira, üst eşiği ise 2 milyon lira olarak belirlenen düzenleme, tüketici dostu bir yaklaşım sergiliyor.

Kapalı Pazar Yeri Düzenlemeleri ve Üretici Örgütü Düzenlemeleri

Kapalı pazarlardaki satış yerlerinin kiralanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılırken, sebze ve meyve ticaretine dair yeni düzenlemeler getirildi. Üretici örgütü belgesi için gereken ortak sayısı, 50'den 25'e düşürüldü.

Motorlu Kara Taşımacılığı Yönetmeliğinde Değişiklikler

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, tescilsiz motorlu kara taşıtlarının ticareti düzenleme altına alındı. Ayrıca, 6 ay-6 bin kilometre pazarlama kısıtlaması uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

e-Ticaret Düzenlemeleri

Elektronik ticaret alanında yer alan hizmet sağlayıcılar için getirilen yeni yükümlülüklerle birlikte yerli e-ticaret pazarlarının yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi amacıyla yasada değişiklikler yapıldı. 14 Mayıs 2024 tarihinden önce başvuruların 31 Aralık 2024'e uzatıldığı belirtildi.

Tüm bu düzenlemeler, iç ticaretin gelişimi ve haksız rekabetle etkin mücadele için hayata geçiriliyor.

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