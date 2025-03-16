Ticaret Bakanlığı Şubat Ayında 600 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan 600 Firmaya İzin Belgesi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında şubat ayında 600 firma için
izin belgesi düzenledi. Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile ilgili detayları içeren listeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Verilen İzin Belgeleri ve İptaller
Geçen ay verilen belgeler arasında, 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 78 yurt içi satış ve teslim izni ile 3 hariçte işleme izni yer aldı.
Ayrıca, firmaların talebi üzerine 19, Bakanlık tarafından ise 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.