Ticaret ve İklim Politikasının Birleşimi: Laurence Tubiana'nın Vurguları

Laurence Tubiana: Ticaret ve İklim Politikasının Birleşimi

Avrupa İklim Vakfı Başkanı Laurence Tubiana, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan ikinci kez çekilmesinin iklim politikalarına büyük bir tehdit oluşturmadığını, fakat ticaret ve iklim politikaları arasındaki ilişkinin şimdi daha kritik hale geldiğini açıkladı. Tubiana, bu süreci değerlendirirken, "ABD güçlü bir ülke ama artık tek başına egemen değil" ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması ve Ticaretin Geleceği

Tubiana, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararının uluslararası iklim ve ticaret politikaları üzerinde önemli sonuçlar doğuracağını belirtti. Donald Trump'ın döneminden beri yaşanan değişiklikler hakkında, "Bence bu onların kaybedilmiş bir bahis ve çok ideolojik bir yaklaşım" şeklinde konuştu. Ülkelerin temiz enerji dönüşümüne yaptıkları yatırımların artmasıyla beraber, bu konunun daha az tehlikeli hale geldiğini vurguladı.

"Yenilenebilir enerjiye yapılan büyük yatırımlar, dünya genelinde istihdamı artırmış durumda. Dolayısıyla mevcut durum, önceki dönemdeki ekonomik duruma göre çok daha farklı" diyen Tubiana, Avrupa için bir fırsat dönemi yaşandığını ekledi. Avrupa'nın temiz enerji dönüşümüne yönelik iyi ticaret ve yatırım ortaklıkları teklif etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Rolü ve Bağımlılık Riski

Tubiana, Çin'in temiz enerji teknolojilerinde lider olduğunu ve bu alanda büyük kapasiteyi elinde bulundurmak istediğini belirtti. "Çin'in birçok Afrika ülkesi dahil, dünyanın farklı bölgelerine temiz enerji teknolojileri ihraç ettiğini ve bu alanda finansman sağladığını görüyoruz" dedi. Ayrıca, Çin'in üretim kapasitesine bağlı olarak temiz enerjiye yüksek bağımlılık riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Anlaşmadan Çıkışı

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine yönelik bir kararnameyi imzaladı. Birleşmiş Milletler, ABD'nin çekilme kararını 27 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya koyacağını duyurdu. Daha önce de ilk kez başkanlık dönemi başlangıcında, 20 Ocak 2017'de anlaşmadan çıkılacağını belirtmişti.

Paris Anlaşması, 12 Aralık 2015'te 196 ülke tarafından kabul edilmiş ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 derece altında tutmayı hedefliyor.