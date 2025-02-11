Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Aralık 2024'te Yüzde 8,2 ve Yüzde 13,5 Arttı

Ticaret satış hacmi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 8,2, perakende satış hacmi ise yüzde 13,5 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu döneme ait ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 oranında arttı. Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yalnızca yüzde 0,9 artış gösterirken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 7,3 yükseldi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ticaret satış hacmi Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış kaydetti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseliş gösterdi.