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Ticaret ve Tarım Bakanlıkları Aylık Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, fahiş fiyat artışları ve tarımsal ürün arzı üzerine aylık toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:35
Ticaret ve Tarım Bakanlıkları Aylık Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları Ortak Koordinasyon Toplantısı

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantının başkanlığını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yürüttü. Toplantıda, Türk ekonomisinin önemli sorunlarından biri olan fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasadaki tarımsal ürün arzının mevcut durumu ve tüketiciyi koruma, üreticiyi destekleme yolları üzerinde duruldu.

Toplantının Ana Temaları

Toplantıda ele alınan temel konular arasında şunlar yer aldı:

  • Fahiş fiyat artışlarıyla etkili mücadele yöntemleri
  • Tarımsal ürünlerin iç piyasalardaki arz durumu
  • Tüketiciyi koruyacak ve üreticiyi kollayacak stratejiler
  • İhracat pazarlarındaki fırsatlar ve olası tehditler
  • Tarım ve gıda üretim/tüketim tahminleri

Gelecek Vizyonu

Toplantıda, sürdürülebilir ve verimli üretimin artırılması, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve ülkenin tarımsal ürün ihracatını daha katma değerli hale getirmek için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, bu toplantı ile birlikte her iki bakanlığın da yol haritasında önemli bir güncelleme gerçekleştirmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın (sağ 2)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın (sağ 2) başkanlığında yapılan aylık koordinasyon toplantısında, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın (sağ 2)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın (sağ 2) başkanlığında yapılan aylık koordinasyon toplantısında, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ele alındı.

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