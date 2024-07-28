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TİGEM, Azerbaycan'a Ek Boğa Sperması İhraç Etti

Tarım Bakanı Yumaklı, TİGEM'in Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması ihraç ettiğini duyurdu. Hayvancılıkta yerli sperma kullanımı artırılacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:32
TİGEM, Azerbaycan'a Ek Boğa Sperması İhraç Etti

TİGEM'in Başarılı İhracat Süreci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması ihraç edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'a 7 bin 200 doz sperma ihraç eden TİGEM, bu yıl kardeş ülkeye yaptığı ikinci büyük ihracatla dikkat çekti.

Hayvancılıkta Verimliliğin Artırılması

Bakan Yumaklı, 2024-2028 yılları arasında hayvancılıkta uygulayacakları yol haritasında suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının teşvik edileceğini belirtti. TİGEM'in Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde genetik olarak yüksek kalitede boğalardan sperma üretildiğini ifade etti.

Spermaların Üretim ve Satışı

Yılda 1 milyon doz sperma üretimi gerçekleştirilen bu merkez, Türkiye'deki dondurulmuş boğa sperması üretiminin %38'ini elinde bulunduruyor. Şu ana kadar 7,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretilmiş ve özel sektöre 5,5 milyon doz satış yapılmıştır.

Genetik Çeşitlilik ve Ekonomik Fırsatlar

Yumaklı, TİGEM'le birlikte tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir gelişim için yerli spermaların kullanımıyla hem genetik çeşitliliğin, hem de hayvan ıslahının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Türk çiftçileri için yeni pazarlar ve iş fırsatları yaratılması hedeflenmektedir.

Bakanlık, tarımsal üretimi artırmak için komşu ülkelerle işbirliklerini sürdürecektir.

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