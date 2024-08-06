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TİM Başkanı Gültepe: İhracatçılar Yaşamanın Derdinde

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'deki ihracatçıların zorluklarını ve sanayinin mevcut durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:48
TİM Başkanı Gültepe: İhracatçılar Yaşamanın Derdinde

TİM Başkanı Mustafa Gültepe Açıklamalarda Bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kayseri'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

“İhracatçı Yaşamanın Derdinde”

“Ülkemizde ihracatçı kazanmak derdinde değil, yaşamak derdinde.” diyen Gültepe, birçok sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Türkiye’nin rekabetçi bir fiyat seviyesine ulaşması gerektiğini ifade eden Gültepe, hazır giyim sektörünün en kötü durumda olduğunu belirtti. Türkiye’nin uzak rakiplerine kıyasla %40-50 oranında daha pahalı olduğunu vurguladı.

Firma Zorlukları ve Krediler

Gültepe, “Firmaların nefes alma problemi var. İşletmeler zarar ediyor, kredi ile ilgili değil; işletmeler çalışamıyor.” ifadelerini kullanarak, ucuza alınan kredilerin süresinin dolmak üzere olduğunu dile getirdi.

Altın Esaslı Muhasebe İçin Talepler Var

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın, kuyumculara yönelik denetimlerin artığını belirtirken, Altın Esaslı Muhasebe Sistemi'nin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Böylece sektörde daha fazla kayıt altına alma sağlanabileceğini ifade etti.

Tekstil Sektöründeki Sorunlar

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, tekstil sektöründeki işçi kaybına ve ara eleman ihtiyacına dikkat çekerek, sanayide çalışmak istemeyen vatandaşların çoğunlukta olduğunu bildirdi.

Kayıt Dışı Ekonominin Önemi

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'deki kayıt dışılığı azaltmak için mücadele ettiklerini belirtirken, Avrupa ile kıyaslama yaparak, Türkiye'deki durumun olumsuz olduğuna dikkat çekti.

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