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TİM Başkanı Gültepe: Irak ile Ticarette Yeni Dönem Başlıyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Irak ile ticaret ilişkilerinin güçlenmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:22
TİM Başkanı Gültepe: Irak ile Ticarette Yeni Dönem Başlıyor

TİM Başkanı Gültepe, Irak Genel Ticaret Heyeti Programında Konuştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 'Irak Genel Ticaret Heyeti' programının Basra ayağında önemli açıklamalarda bulundu. Gültepe, "Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye ve ticareti her alanda ileriye taşımaya hazırız" dedi.

Bakan Bolat ile Beraber Basra'da Buluşma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak’taki program çerçevesinde Bağdat’ın ardından Basra’ya geçerek Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi. Basra ayağının açılışında konuşan Gültepe, geniş katılımlı bir heyet ile burada olduklarını belirtti. "Dün Bağdat'ta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik, bugün Basra'da da aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TİM’in Rolü ve İhracat Başarıları

Gültepe, TİM'in Türkiye'deki ihracatçıların çatı kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "150 bini aşkın ihracatçımızı temsil ediyoruz. Her ay binden fazla firmamız ihracata başlıyor" dedi. Ayrıca, Türkiye-Irak ticaret hacminin önemli bir ivme kazandığını belirtti.

Irak ile Ticarette Yeni Fırsatlar

Türkiye'nin Irak'ın ihracatında 11. sırada, ithalatında ise Çin'den sonra 2. sırada olduğunu hatırlatan Gültepe, geçen yıl Irak'a yapılan ihracatın 12,8 milyar dolar, ithalatın ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi ile Güçlenen İşbirliği

Gültepe, "Basra, Kalkınma Yolu Projesi'nin başlangıç noktasıdır. Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağı ile burada inşa edilen Fav Limanı'na bağlanacak. Kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak" diyerek projelerin Türkiye ile Irak işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Irak ile Tarihi ve Kültürel Bağlar

Irak ile ticaretin önemini vurgulayan Gültepe, özellikle müteahhitlik hizmetlerinin Irak'ta büyük projelere hayat verdiğini dile getirdi. Türk müteahhitler, altyapı, yol, alışveriş merkezi, sağlık ve eğitim yapılarında önemli rol oynamaktadır. Gültepe, "Ülkelerimiz arasında köklü bağlar bulunuyor; ortak tarihimiz, kültürel yakınlığımız ve akrabalık ilişkilerimiz mevcut. Biz Irak halkının yanında olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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