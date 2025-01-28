TİM İhracat Pazar Monitörü Aralık Sonuçlarını Açıkladı

TİM İhracat Pazar Monitörü Aralık Sonuçları Açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracat Pazar Monitörü verilerine göre, Aralık ayında İhracat Talep Endeksi 99,7 puana gerilerken, Pazar Dayanıklılık Endeksi de 99,3 puanda kaldı.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlardaki talep koşullarının yanı sıra global ekonomideki talep ve risklerin takip edilebildiği İhracat Pazar Monitörü sonuçları paylaşıldı. Elde edilen verilere göre, ihraç ürünlerine olan talep koşulları, ihracat yapılan pazarlar üzerinden yürütülen temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak değerlendirildi.

Aralık ayında İhracat Talep Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9, aylık bazda ise %0,5 azalarak 99,7 oldu ve uzun dönem ortalaması altında seyretti. Geçen yılın Aralık ayında yaşanan işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmi iyileşmelere rağmen, iş ve tüketici güveni ile enflasyon beklentelerindeki gerilemenin talep endeksini düşürdüğü belirtildi.

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergeleri değerlendirerek ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçüyor. Aralık ayında %0,2 azalışla 99,3 seviyesine ulaşan bu endeks, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında değişim göstermedi. Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve İhracat Talep Endeksi'nin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi.