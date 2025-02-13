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TKDK, Çorum'a 1 Milyar 280 Milyon Lira Hibe Desteği Sağladı

TKDK, Çorum'da son 11 yılda 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği ile 1245 yatırım projesine destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:50
TKDK, Çorum'a 1 Milyar 280 Milyon Lira Hibe Desteği Sağladı

TKDK, Çorum'da Büyümeye Destek Oluyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Çorum'da son 11 yılda 2,5 milyar lira bütçeli 1245 yatırım projesine toplamda 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi sundu. Vali Çalgan, TKDK'nın bölgedeki kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Hibe Desteği Süreci

TKDK'nın 2013 yılı itibarıyla hibe desteklerine başladığını belirten Çalgan, "Çorum İl Koordinatörlüğümüz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile uygulanan Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD Programı) kapsamında, ilk hibe ödemesini 2013'te gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, IPARD I ve IPARD II dönemlerinde 2,5 milyar lira'yı aşan yatırım tutarına sahip 1245 projeye 1 milyar 280 milyon lira hibe sağlanmış ve 2 binin üzerinde insanımıza istihdam imkanı sunulmuştur." dedi.

Çalgan, sağlanan hibe desteğinin 42 milyon 250 bin avro olduğunu ve yatırımlardaki harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf tutulduğunu da ekledi.

Yatırım Fırsatları

Geçtiğimiz yıl, 156 milyon lira yatırım tutarına sahip 16 projeye 65,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını bildiren Çalgan, kabul edilen projelerin %50 ila %75 oranında desteklendiğini belirtti. TKDK Başkanlığı, yıl içinde açılacak proje çağrılarına ilişkin takvimin bu ay içerisinde duyurulacağını da açıkladı.

Yatırım yapmayı düşünenleri, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü'ne davet eden Çalgan, kırsal kalkınma sürecinin daha da hızlanacağını belirtti.

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