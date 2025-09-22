TKİ Maden Sahalarını GES ile Ekonomiye Kazandırıyor

TKİ, ömrünü tamamlayan maden sahalarını GES'e dönüştürerek Manisa Soma ve Çanakkale'de 10 MW ile yıllık 18 milyon kWh üretiyor; 2026 hedefi 24 MW.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:48
TKİ Maden Sahalarını GES ile Ekonomiye Kazandırıyor

TKİ, Ömrünü Tamamlayan Maden Sahalarını GES ile Ekonomiye Kazandırıyor

Güneş Enerjisi Dönüşümüyle Sürdürülebilirlik Hedefi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) işlettiği maden sahaları, ömürlerini tamamlayınca güneş enerjisi santralleri (GES) ile ekonomiye geri kazandırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları doğrultusunda maden sahalarına yönelik önemli bir dönüşüm projesine imza atıyor.

Saha Uygulamaları ve Kapasiteler

Proje çerçevesinde TKİ'ye bağlı Manisa Soma'daki Ege Linyitleri İşletmesi ve Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde üretimin sonlandığı maden sahalarında güneşten elektrik üretiliyor. Manisa'da 5 megavat kapasiteli lisanssız GES, Çanakkale'de ise 5 megavat kapasiteli şebeke bağlantılı GES, elektrik üretimine devam ediyor.

Toplam 10 megavat kurulu güce sahip bu iki santralde yıllık 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İşletmeler, üretilen bu elektriği öz tüketimleri için kullanıyor.

Yeni Projeler ve 2026 Hedefi

Ayrıca, Tavşanlı ve Afşin'de yeni GES sahalarının kurulması için hazırlıklar devam ediyor. Kütahya'daki santralin 5, Kahramanmaraş'taki santralin ise 9 megavat kapasiteli olması planlanıyor.

Kurulumu tamamlanacak yeni GES sahalarıyla, 2026'da proje kapsamındaki toplam kurulu gücün 24 megavata ulaşması, böylece yıllık yaklaşık 41 milyon kilovatsaatlik elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Ağaçlandırma ve İklim Hedefleri

GES kurulumlarına devam eden TKİ, ömrünü tamamlayan maden sahalarını yeniden ağaçlandırmak için çalışıyor. TKİ, 2024'te 6 bin 265 hektar alanda değişik türlerden toplam 12 milyon 83 bin 984 ağaç dikti. Böylece karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine de katkı sağlandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) işlettiği maden sahaları, ömürlerini tamamlayınca güneş...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) işlettiği maden sahaları, ömürlerini tamamlayınca güneş enerjisi santralleri (GES) ile ekonomiye geri kazandırılıyor.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSTİB'de Şeker ve Şekerli Mamuller Masaya Yatırıldı
2
Siber Saldırı Avrupa Havalimanlarını Vurdu: Brüksel, Berlin ve Londra'da Aksamalar Sürüyor
3
Milli Hızlı Tren Güneş Enerjisiyle İşletiliyor: TÜRASAŞ'tan Yeşil Dönüşüm
4
İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 Ayda 8,2 Milyar Dolar İhracat
5
Mobilya teslimat gecikmesi: Tüketiciler mağdur, federasyonlar uyarıyor
6
Küresel Hidrojen Yatırımları 110 Milyar Doları Aştı: Çin Liderliğini Pekiştiriyor
7
Bakan Kacır: 'Anadoludakiler' ile Türkiye'nin Özgün Değerleri Dünyaya Taşınacak

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta