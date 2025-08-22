TMB Başkanı Eren: Türk müteahhitler 'Dünyanın En Büyük 250' listesinde güçleniyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerince yurt dışında üstlenilen projelerin ülkenin uluslararası itibarı ve rekabet gücünün somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Eren'in değerlendirmesi

Eren, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi' hakkındaki değerlendirmesinde, sektörün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Başkan Eren, 'Türk müteahhitlerimizin ortaya koyduğu performans, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor.' ifadesine yer verdi.

Zorluklara rağmen kararlılık

Eren, küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi etkenlerin başarıların önünde engel olmadığını; aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Performans ve rakamlar

Eren, dünyanın en büyükleri arasına giren 45 Türk firmasının listede tırmandığını ve Türk müteahhitlerinin 2024 yılında toplam 137 ülkede 31 milyar doların üstünde yeni proje üstlendiğini kaydetti.

Her bir projenin sadece bir inşaat çalışması olmadığını; bunun aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarının ve rekabet gücünün somut bir göstergesi olduğunu belirten Eren, sektörde yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarla bu başarıların artırılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.