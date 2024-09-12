TMO Hububat Satışlarına Duyurdu

TMO Hububat Satışlarına Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla stoklarında bulunan çeşitli hububat ürünlerinin satışı için düğmeye bastı. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, kişi ve kurum ayrımı olmaksızın satışa açıldı.

Satış Duyurusu ve Detaylar

TMO'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, piyasalardaki istikrarı sürdürmek ve ilgili sektörlerin ham madde taleplerini karşılamak amacıyla bu satışların gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada yer alan ifadelere göre:

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, 12 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talepler stokların bulunduğu Başmüdürlüklerimize doğrudan yapılacaktır. Ödemeler peşin olarak nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir."

Bu çerçevede, 25 Eylül'e kadar ödeme yapılabilirken, ürünlerin teslimat süreci ise 30 Eylül'e kadar tamamlanacaktır.