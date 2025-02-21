TMSF, Maydonoz Döner'e Kayyum Atadı

TMSF, Maydonoz Döner markası altında faaliyet gösteren 21 şirkete kayyum olarak atandı. FETÖ soruşturması kapsamında yeni yönetim oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:19
TMSF, Maydonoz Döner'e Kayyum Atadı

TMSF, Maydonoz Döner'e Kayyum Atadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mahkeme kararıyla Maydonoz Döner markası altında faaliyet gösteren 21 şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı.

TMSF'nin açıklamasında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde, ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması amacıyla yeni yönetimlerin oluşturulduğu belirtiliyor.

Açıklamada, "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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