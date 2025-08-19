TMSF RHG Enertürk İhalesi: Muhammen Bedel 4,6 Milyar TL

TMSF RHG Enertürk'ü Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı. Satış ilanı, bugünkü Resmi Gazete ile duyuruldu.

İhale Detayları

İhalede belirlenen muhammen bedel 4 milyar 600 milyon lira olarak ilan edildi. Katılım teminatı 250 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira ve veri inceleme ile tesis ziyaret ücreti 500 bin lira olarak açıklandı.

Başvuru ve Açık Artırma Takvimi

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 22 Eylül saat 16.30a kadar kapalı zarf içinde teslim etmeleri gerekiyor. Söz konusu ihalenin açık artırması ise 24 Eylül saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.