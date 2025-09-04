TMSF Yönetimindeki ICRYPEX Türkiye'de İşlemler Yeniden Başladı

Yatırımcı haklarının korunması öncelik

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'de tüm işlemlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu.

TMSF'den yapılan açıklamada, kurumun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye kayyum olarak atandığı hatırlatıldı.

Yeni yönetim kurulunun yatırımcıların haklarının korunmasını öncelik edindiği vurgulandı. Açıklamada, süreçte platform içi alım-satım işlemlerine izin verildiği, ancak güvenlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle platform dışına çıkış taleplerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. 3 Eylül 2025 itibarıyla bütün işlemlerin gerçekleştirilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada yapılan incelemelerde aynı adı taşıyan iki ayrı şirket tespit edildiği ifade edildi. TMSF'nin yalnızca ICRYPEX Türkiye'yi yönettiği, El Salvador merkezli ICRYPEX Global'in kayyum tarafından yönetilmediği ve bu nedenle ICRYPEX Türkiye'nin ICRYPEX Global ile ilgili herhangi bir işlem yapmasının veya aracılık etmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

TMSF, yatırımcıların haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, 31 Temmuz tarihinde suçtan elde edilen gelirleri aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konulmuş, 8 Ağustos'ta da TMSF şirkete kayyum olarak görevlendirilmişti.