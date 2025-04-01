TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreten ve istihdam sağlayan şirketlerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Boykot çağrılarına yönelik yaptığı açıklamalarda, bu tür eylemlerin yanlış olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır," şeklinde konuştu.

Bu açıklama, ekonominin temel taşlarını oluşturan şirketlere yönelik olumsuz tutumların ve ekonomik boykot çağrılarının ciddiyetine dikkat çekti.