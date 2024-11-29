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VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı güne 10.942,75 puandan başlayarak yatay bir seyir izledi. Büyüme verileri bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.942,75 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalış ile bu seviyede işlem gördü.

Önceki Seans Performansı

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.944,75 puandan tamamladı. Akşam seansında ise 10.942,75 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksizbüyüme verileri ise yatırımcıların odak noktasında.

Büyüme Beklentileri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine yönelik büyüme beklentisi anketi sonuçları, 9 ekonomistin katılımıyla hazırlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer alıyor.

Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde büyümenin yanı sıra finansal istikrar raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.150 puanın direnç, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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