TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Edirne'de Tarım Vurgusu

Hisarcıklıoğlu, Edirne'de Tarımın Yıldızları Ödülleri Programında Konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de düzenlenen "Tarımın Yıldızları Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Edirne'nin köklü tarihi, kültürü ve zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Edirne’yi önemsiyoruz. Bu şehir, tarım ve hayvancılık açısından stratejik bir öneme sahip" dedi.

Gümrük Kapıları Modernize Edildi

TOBB'un Edirne kentine yaptığı yatırımlara değinen Hisarcıklıoğlu, "Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarını modernize ettik. Bu noktalar, Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarıdır. Birleşmiş Milletler, bu gümrük kapılarını örnek göstermektedir" ifadesini kullandı.

Edirne Tarım Üretiminde Önde

Edirne’nin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, "Edirne, ayçiçeği, buğday, çeltik ve kanola üretiminde Türkiye’nin lider şehirlerinden biridir. Hayvancılıkta sağlıklı ve hastalıklardan ari bir bölgeyiz" dedi. Bu özelliklerin Edirne'ye büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

Lisanslı Depoculukta Önemli İlerleme

ETB'nin lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde buğdayda 20 milyon ton üretim kapasitemiz var ve özel sektör yatırımlarıyla 12 milyon ton lisanslı depo kapasitesine ulaştık" dedi.

Protokol Konuşmaları

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne Ticaret Borsası'nın tarım ve hayvancılığa katkılarından bahsederken, çiftçilerin modern tarım tekniklerini başarılı bir şekilde uyguladığını vurguladı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da şehirde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydettiler.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, tarım ve hayvancılık ürünlerinin şeffaf ve güvenilir bir ortamda satışının sağlandığını vurgulayarak, ödül töreninin ardından yüksek tescil ücreti ödeyen borsa üyelerine plaketlerin verildiğini açıkladı.

Programa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve çok sayıda belediye başkanı ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) "Tarımın Yıldızları Ödülleri" törenle sahiplerine verildi. Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve ETB Başkanı Özay Öztürk, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de katıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) "Tarımın Yıldızları Ödülleri" törenle sahiplerine verildi. Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve ETB Başkanı Özay Öztürk, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de katıldı.