TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan İş Dünyasında Önemli Açıklamalar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Açıklamaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Çalışanların net ücretlerinin artırılabilmesi için gelir vergisi basamakları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı Bilgileri

Bu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençler ve kadınlar için nitelik kazandırmaya yönelik iki protokol imzaladıklarını duyurdu. Bu sayede, iş gücüne katılmayı teşvik etmek ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu yeterli mesleki beceriye sahip iş gücüne ulaşmalarını sağlamak istiyorlar.

Mesleki Yeterlilik ve Eğitim

Hisarcıklıoğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin 81 ilde sınav ve belgelendirme hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde yapılan sınavlar sonucunda 120 binin üzerinde çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

İş Gücü Talepleri ve Protokoller

Toplantıda imzalanan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü ile birlikte iş gücü talepleri oda ve borsalarda toplanacak ve ihtiyaçlara uygun eğitim programları hazırlanacak. Daha sonra, programdan yararlanmak isteyen adayların, teorik eğitimlerin ardından işbaşı eğitimine tabi tutulup istihdam edilmeleri sağlanacak.

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi

Hisarcıklıoğlu, 2007'de kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun, kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptığını aktardı. Kurul, "Sanayide Kadın Eli Projesi" ile 21 binden fazla kadının iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı oldu.

İstihdamın Geliştirilmesi İçin Gereksinimler

Türkiye'deki istihdam pazarının katı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, esnek mevzuat gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, orta gelirli çalışanların gelir vergisi basamaklarının daraltılmasının mantıksız olduğunu belirtti. Çalışanların net ücretlerini artırmak için gelir vergisi ve prime esas ücret tavanının tekrar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Emek Yoğun Sektörlerde Destek İhtiyacı

Emek yoğun sektörlerin karşılaştığı zorluklara da değinen Hisarcıklıoğlu, bu sektörlerde ilave teşviklerin sağlanması gerektiğini söyledi. Kısa çalışma ödeneğinin, fazla prosedür olmadan devreye alınmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca deprem bölgesindeki işletmelerin vergi ve sigorta borçlarının silinmesi gerektiğini dile getirdi.