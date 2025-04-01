TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Şirketlere Destek: Boykot Yanlış

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi ve ticaret dünyasında önemli bir tartışmaya ışık tuttu. Hisarcıklıoğlu, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ile ilgili olarak, "Bu durumu boykot etmek oldukça yanlış" dedi.

Şirketlerin Siyasi Tartışmalardan Arındırılması Gerekiyor

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin ekonomik katkı sağladıklarını ve toplumsal istihdamı artırdıklarını vurgulayarak, bu tür negatif tutumların derinlemesine düşünülmesi gereken sonuçları olabileceğini belirtti. "Şirketlerimiz kesinlikle siyasi tartışmaların dışında tutulmalı. Onların gelişimi ve sürdürülebilir büyümeleri, ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor," diye ekledi.

Bu açıdan, Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının daha stabil bir zemin üzerinde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekerek, yatırımcıların güveninin sağlanması gerektiğini ifade etti. Ekonomik istikrarın sağlanması ve bu süreçte şirketlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.