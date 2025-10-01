TOBB Nefes Kredisi: ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan KOBİ'lere 'Nefes' Değerlendirmesi

TOBB Nefes Kredisi ADASO'da Yeni Dönem: Başvurular Yarından İtibaren

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç değerlendirdi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan TOBB Nefes Kredisinin yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıvanç, yazılı açıklamasında temmuz ayında sağlanan önceki destek dönemi hakkında bilgi vererek, 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar lira kaynak aktarıldığını hatırlattı.

KOBİ'lere yönelen bu desteğin devamı niteliğindeki yeni başvuruların yarından itibaren alınacağını kaydeden Kıvanç, bu dönemde sağlanacak yeni Nefes Kredisi'nin işletmeler için önemli bir can suyu olacağını vurguladı.

"Bu dönemde sağlanan yeni Nefes Kredisi, işletmelerimiz için gerçekten nefes olacaktır. Nakit akışını korumak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi, yatırımların ertelenmeden devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor."

Kıvanç, ülke ekonomisinin büyümesi ve ihracatın artması için KOBİ'lerin güçlü olması gerektiğini belirterek, sağlanan desteklerin yalnızca firmalara değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kendisi ayrıca, bu desteklerin sağlanmasında emeği geçenlere şu sözlerle teşekkür etti: "Sağlanan her destek, sadece firmalarımıza değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu vesileyle KOBİ'lerimize verdikleri güçlü destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Başvuruların başlamasıyla birlikte KOBİ'lerin nakit akışını güçlendirmeye yönelik adımların hız kazanması ve işletmelerin üretim ile istihdamı korumasının hedeflendiği bildirildi.