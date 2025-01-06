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TOBB, Sağlık Turizmiyle 2028'de 20 Milyar Dolar Hedefliyor

TOBB'un sağlık turizmi meclisi toplantısında 2028 yılına kadar 20 milyar dolar hedefi açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:57
TOBB, Sağlık Turizmiyle 2028'de 20 Milyar Dolar Hedefliyor

TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, düzenlenen sağlık turizmi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ülken, kamu ve özel sektör işbirliği ile 2028 yılına kadar 20 milyar dolarlık katma değer üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantı, TOBB Sosyal Tesisleri'nde sektördeki temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Ülken, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla yerel ve uluslararası hastanelerden yaşlı ve hasta bakım merkezlerine, termal turizmden estetik cerrahi merkezlerine kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

HealthTürkiye Portalı ile Rehberlik

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) tarafından oluşturulan "HealthTürkiye" portalının sağlık turizmi şirketlerine rehberlik edeceğini vurgulayan Ülken, bu platformun sektör için önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Ülken, ayrıca, kamu ve özel sektör işbirliğinin sağlık turizminin gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz, özel sektörün rekabet gücünü artıracak mevzuat düzenlemelerini hızla hayata geçirmek." dedi.

Türkiye'nin Sağlık Turizmindeki Rolü

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan, Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemine değinerek, ülkede son yıllarda artan karalama kampanyalarına dikkat çekti. Öztan, bu tür olumsuz algıların önlenmesi için kamu ve özel sektör işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise sağlık turizminin milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Medikal turizmin dünya pazarının büyüklüğü 100 milyar dolar civarında. 2028'de bunun 127 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye olarak 2024-2028 hedefimiz ise 20 milyar dolar." açıklamasında bulundu.

Ünver, ayrıca, Türkiye'nin termal turizm alanında yıllık 250-300 milyon dolarlık bir pay aldığını ve bu sektörün geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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