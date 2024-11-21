TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı: Yeni Teknolojilerle Yerlileşme Vurgusu

TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan toplantıda Türkiye'nin yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Savunma sanayimiz için kritik öneme sahip bileşenleri yerlileştirmeye yönelik çalışmaları hızlandırmalıyız," ifadelerini kullandı.

Güçlü Savunma Sanayisi Zorunluluk

Hisarcıklıoğlu, güçlü bir savunma sanayisinin ülke için zorunluluk olduğunun altını çizerken, bölgede artan risklerin ve tehditlerin Türkiye'yi global savunma sanayisi sektöründe güçlü bir oyuncu haline getirdiğini aktardı.

Ülkemizin, dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi savunma sanayisini geliştirmek için büyük adımlar attığını belirten Hisarcıklıoğlu, "5 şirketimiz, dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık listesinde yer alıyor," dedi.

Türkiye İHA'da Dünya Lideri

TOBB Başkanı, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin modern silah sistemleri, mühimmatlar, zırhlı araçlar ve İHA üretiminde dünya çapında önemli bir aktör haline geldiğini dile getirdi. Ayrıca, 2023 yılı itibarıyla 5,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yılın sonunda 7 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni Teknoloji Devriminin Öncüsü Olmalıyız

Hisarcıklıoğlu, dünya çapında bir teknoloji devriminin eşiğinde olduklarını vurgulayarak, "İleri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız. Sektörün büyük oyuncularının ortak hareket etmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyacımız var," dedi.

KOBİ'lerin Rolü ve İşbirliği Önerisi

Hedeflerinin daha fazla KOBİ'yi savunma sanayisi ekosistemine katmak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesi ve ürün bilgilerini TOBB Sanayi Veritabanı’nda kayıt altına aldıklarını ifade etti. "Gelin birlikte projeler geliştirelim," çağrısında bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un Değerlendirmeleri

TOBB Türkiye Savunma Sanayii Meclis Başkanlığı görevini yürütmekte olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin savunma sanayisi alanında güçlü bir ekosistemi olduğunu aktararak, "Hızlı büyüyen dünyadaki talebe karşılık vermek için büyük fırsatlar var," diyerek sektördeki büyümenin ihracatla taçlandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da(sağda) katıldı.

TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da(sağda) katıldı.