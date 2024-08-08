Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Togg T10F Modelinin Mühendislik Test Süreçleri Başladı

Togg, T10F modelinin mühendislik testlerine başladı. İlk lansman 2025'te gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:53
Togg T10F Modelinin Mühendislik Test Süreçleri Başladı

Togg T10F Modelinin Mühendislik Test Süreçleri Başladı

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, bu sınıfta geliştirilen ikinci ürün olan T10F için mühendislik test süreçlerine başladı. Türkiye ve uluslararası akredite test merkezlerinde gerçekleştirilen bu testler, güvenlik, dayanım ve aerodinamik nitelikleri kapsıyor. T10F'in mevsimsel test süreçleri de yıl içinde planlandığı gibi sürdürülecek.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'tan Açıklamalar

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, T10F'in geliştirilme süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri karşılayan bir fastback tasarımıyla T10F üzerinde çalışıyoruz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında güvenlik ve dayanım testlerimiz devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde T10F'in lansmanını yapmayı ve ön siparişleri toplamayı hedefliyoruz."

Almanya Pazarına Giriş Hazırlıkları

Karakaş, T10X'in Almanya pazarında sunulması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve ayrıca şunları ekledi:

"Bir otomobilden fazlası hedefimizle, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası ve ilk akıllı mobilite cihazımız T10X'in banttan inmesi söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Türkiye genelinde 19,583 kullanıcıyla buluştuk. Avrupa'da özellikle Almanya pazarına giriş için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz."

Uzun Vadeli Hedefler ve Akıllı Yaşam Çözümleri

Togg T10F, sürekli internet bağlantısıyla akıllı yaşam çözümleri sunan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Kullanıcısını merkeze alan bu cihaz, uzaktan güncellemelerle sürekli gelişim göstermeyi vaat ediyor. T10F, RWD Standart Menzil, RWD Uzun Menzil ve çift motorlu AWD olmak üzere üç farklı versiyonla pazara çıkacak. 160 kW güce sahip olan T10F, 350+ ve 600 kilometreye kadar menzil sunabilecek. 2032 yılında toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlayan Togg, T10F ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Togg'un T10F'e yönelik mühendislik test süreçleri, markanın akıllı mobilite alanındaki hedefine ulaşma kararlılığını pekiştiriyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta...

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor