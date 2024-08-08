Togg T10F Modelinin Mühendislik Test Süreçleri Başladı

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, bu sınıfta geliştirilen ikinci ürün olan T10F için mühendislik test süreçlerine başladı. Türkiye ve uluslararası akredite test merkezlerinde gerçekleştirilen bu testler, güvenlik, dayanım ve aerodinamik nitelikleri kapsıyor. T10F'in mevsimsel test süreçleri de yıl içinde planlandığı gibi sürdürülecek.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'tan Açıklamalar

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, T10F'in geliştirilme süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri karşılayan bir fastback tasarımıyla T10F üzerinde çalışıyoruz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında güvenlik ve dayanım testlerimiz devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde T10F'in lansmanını yapmayı ve ön siparişleri toplamayı hedefliyoruz."

Almanya Pazarına Giriş Hazırlıkları

Karakaş, T10X'in Almanya pazarında sunulması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve ayrıca şunları ekledi:

"Bir otomobilden fazlası hedefimizle, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası ve ilk akıllı mobilite cihazımız T10X'in banttan inmesi söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Türkiye genelinde 19,583 kullanıcıyla buluştuk. Avrupa'da özellikle Almanya pazarına giriş için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz."

Uzun Vadeli Hedefler ve Akıllı Yaşam Çözümleri

Togg T10F, sürekli internet bağlantısıyla akıllı yaşam çözümleri sunan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Kullanıcısını merkeze alan bu cihaz, uzaktan güncellemelerle sürekli gelişim göstermeyi vaat ediyor. T10F, RWD Standart Menzil, RWD Uzun Menzil ve çift motorlu AWD olmak üzere üç farklı versiyonla pazara çıkacak. 160 kW güce sahip olan T10F, 350+ ve 600 kilometreye kadar menzil sunabilecek. 2032 yılında toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlayan Togg, T10F ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Togg'un T10F'e yönelik mühendislik test süreçleri, markanın akıllı mobilite alanındaki hedefine ulaşma kararlılığını pekiştiriyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.