Togg'tan 5 büyükşehirde temsilci bayilik atağı

Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, deneyim ve servis ağına yeni iş birlikleriyle güç katıyor. Aralık ayı boyunca açılacak temsilci bayilikler Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Antalya ve Gaziantep (Koluman), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) şehirlerinde faaliyete geçecek.

Ağ genişlemesi ve mevcut yapı

Togg, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla Türkiye genelindeki temas noktalarını hızla büyütüyor. Bugün 9’u sabit, 8’i mobil olmak üzere toplam 17 deneyim merkezi ve 37’si fiziksel, 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktası ile yollardaki 81 bin Togg kullanıcısına hizmet veriyor. Temsilci bayilik sistemiyle bu ağ daha da güçlendirilecek.

Kullanıcılara kesintisiz deneyim

Temsilci bayiliklerde oluşturulan deneyim alanlarında kullanıcılar T10X ve T10F modellerini inceleyebilecek, Trugo hızlı şarj teknolojisi hakkında bilgi alabilecek ve Trumore dijital platformunun sunduğu hizmetleri tanıyabilecek. Satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore üzerinden ilerleyecek; kullanıcılar temsilci bayilerin yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturup, tercih ettikleri teslim noktalarından araçlarını teslim alabilecek.

Satış sonrası hizmetler, lokasyonun yapısına göre ya aynı tesis içinde ya da aynı ilde konumlanan yetkili servisler aracılığıyla sağlanacak. Bilgi alma, deneme sürüşü, satın alma, teslimat ve servis gibi tüm aşamalar kesintisiz bir deneyim şeklinde tasarlandı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklama

Fuat Tosyalı konuyla ilgili şunları söyledi: "Togg olarak önceliğimiz, kullanıcılarımıza her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak. Aralık ayıyla birlikte Antalya’dan Trabzon’a uzanan yeni temsilci bayilik ve servis noktalarının devreye girmesi, bu yaklaşımımızın güçlü bir yansımasını oluşturuyor. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Satın alma anından aracı deneyimlemeye ve 7/24 ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlere kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız."

Temsilci bayilik seçim süreci ve gelecek planı

Togg, temsilci bayilerini belirlerken finansal kapasite, tesis uygunluğu, satış ve servis ekiplerinin yetkinlikleri, organizasyonel yapı, teknolojik altyapı ve kullanıcıya sunulacak hizmet standartları gibi kriterleri titizlikle değerlendiriyor. Togg, 2025 yılında beş temsilci bayilik üzerinden ilerleyerek kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından takip edecek. 2026 yılı genişleme planları ise kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek. Bu yaklaşım, temsilci bayilik yapısının kontrollü ve sürdürülebilir biçimde ölçeklenmesini hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TEKNOLOJİ MARKASI TOGG, DAHA FAZLA KULLANICIYLA TEMAS ETMEK İÇİN DENEYİM VE SERVİS NOKTALARI AĞINI YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE BÜYÜTÜYOR. BU ÇERÇEVEDE ARALIK AYI BOYUNCA BURSA (KOÇASLANLAR MOBİLİTE), ANTALYA VE GAZİANTEP (KOLUMAN), TRABZON (BEYAZLI OTOMOTİV) VE TEKİRDAĞ (VOLKAN OTOMOTİV) TEMSİLCİ BAYİLİKLERİ FAALİYETE GEÇECEK.