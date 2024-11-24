Togo'dan Türk Firmalarına Vergisiz İhracat Fırsatı: Avrupa ve ABD Pazarları Hedefte

Togo'dan Türk Firmalarına Vergisiz İhracat Fırsatı

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerine Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu açıkladı. Bu fırsat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine olanak tanıyor.

Aneho Uluslararası Tarih Festivali'nde Yatırım Fırsatları Değerlendirildi

Tarih Festivalinin onur konuğu olarak Türkiye'nin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki yatırım fırsatları detaylı bir şekilde ele alındı. Togo Yatırım Teşvik Bakanı Manuella Santos, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, Aneho Belediye Başkanı Alexis Coffi Aquereburu ve DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel'in katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında, karşılıklı imkanlar konuşuldu.

Toplantılarda Gelecek Projeleri Belirlendi

Togo'nun büyük yatırım projesi olan PIA bölgesi ziyaret edilmesinin ardından, Togo'nun Dijitalleşme, Ticaret ve Tarım bakanlıkları ile önemli toplantılar yapıldı. Bu verimli görüşmeler sonucunda, proje geliştirme sürecinin çevrim içi toplantılarla devam etmesine karar verildi.

Togo'da Yatırım Yapılabilecek Sektörler

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun özellikle Avrupa ve ABD'ye vergisiz ürün ihracatı yapabilen, genç nüfusu ve düşük asgari ücreti ile dikkat çeken bir tarım ülkesi olduğunu belirtti. Gülel, Türk firmalarının Togo'da yatırım yapabileceği sektörleri şöyle sıraladı:

Hayvancılık

Savunma sanayisi

Tekstil

Gıda

Tarım teknolojileri ve ekipmanları

İnşaat ve mimarlık

Dijitalleşme

Lojistik

Togo'da iş yapmak isteyen tüm firmaların kendilerine ulaşmasını isteyen Gülel, bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin onur konuğu olduğu Aneho Uluslararası Tarih Festivali kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasındaki yatırım fırsatları değerlendirildi. Togo Yatırım Teşvik Bakanı Manuella Santos (ortada), Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç (sağda) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel'in (solda) katıldığı değerlendirme toplantısında, karşılıklı yapılabilecek yatırımlar ele alındı.

Türkiye'nin onur konuğu olduğu Aneho Uluslararası Tarih Festivali kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasındaki yatırım fırsatları değerlendirildi. Togo Yatırım Teşvik Bakanı Manuella Santos (ortada), Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç (sağda) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel'in (solda) katıldığı değerlendirme toplantısında, karşılıklı yapılabilecek yatırımlar ele alındı.