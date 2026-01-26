Tokat Belediyesi'nden Üretime ve Kadın İstihdamına Destek: 'Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor'

Tokat Belediyesi'nden Üretime ve Kadın İstihdamına Destek

Tokat Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde hayata geçirilen 'Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor' projesi, kadın ve genç istihdamını artırmayı ve Tokat'a özgü yöresel lezzetleri modern yöntemlerle ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve destek süreci

Tokat Belediyesi tarafından hazırlanan ve SOGEP 2025 kapsamında OKA tarafından kabul edilen proje için destek protokolü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalandı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Yöresel üretim atölyesi ve hedefler

Projeyle Tokat'ta kurulacak yöresel lezzetler üretim atölyesi, özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılımını kolaylaştırmayı, gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve geleneksel ürünleri modern üretim ve ambalajlama yöntemleriyle pazara sunmayı amaçlıyor. Merkezde; Tokat dolması başta olmak üzere keşkek, yağlı, tırtıl baklava, erişte ve bat gibi yöresel ürünler dondurulmuş ya da vakumlu ambalajlarla satışa sunulacak.

Proje kapsamında coğrafi işaretli Narince üzüm yaprağı da kullanılacak; Tokat mutfağının özgün tatları standart reçetelerle üretilecek. Eğitim ve üretimin eşzamanlı yürütüldüğü sürdürülebilir bir model kurulacak ve eğitimle yetişen personelin ürettiği ürünler doğrudan merkez aracılığıyla pazarlanacak.

Elde edilen gelir, merkezin kapasitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için kullanılacak, böylece projenin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanacak.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu proje hakkında şunları söyledi:

"Kadın istihdamı konusunda yine çok güzel bir projeye daha imza attık. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mehlika Dicle hanımefendiyle birlikte protokolümüzü imzaladık. ‘Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor’ Projemizle Tokat’ımızda hem kadın istihdamına önemli bir katkı sağlamış olacağız hem de Tokat gastronomisini üreteceğimiz ürünlerle dünyaya tanıtmış olacağız. Tokat’ımızın mümbit topraklarında yetişen yerli ürünlerimizi, Tokat’ımızın bereketli mutfağını, kadınlarımızın emeğiyle ve gençlerimizin enerjisiyle üretime dönüştürüyoruz. ‘Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor’ projesi yalnızca bir istihdam projesi değil; aynı zamanda şehrimizin gastronomi mirasını geleceğe taşıyan, yerel kalkınmayı güçlendiren bir vizyonun ürünüdür. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran ve değerini markaya dönüştüren bir Tokat hedefiyle çalışıyoruz. SOGEP kapsamında hazırladığımız, OKA tarafından sağlanan destek ve Tokat Belediyemizin eş finansman katkılarıyla hayata geçirilecek. Tokat Belediyesi olarak projeye hem nakdi hem de ayni katkı sunarak sürecin güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. OKA Genel Sekreteri hemşehrimiz Mehlika Dicle hanımefendiye değerli desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tokat Belediyesi AR-GE Proje Koordinatörlüğümüz öncülüğünde yürütülen bu çalışmayla, sosyal belediyecilik ile üretken belediyeciliği bir araya getirerek Tokat’ımızın ekonomik ve sosyal gelişimine uzun vadeli katkı sunacağız. Tokat’ımıza hayırlı uğurlu olsun"

Proje, Tokat Belediyesi'nin hem nakdi hem de ayni katkılarıyla yürütülecek; elde edilecek kazanımlar hem yerel ekonomiye hem de şehrin gastronomi mirasının tanıtımına katkı sağlayacak.

