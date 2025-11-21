Tokat'ta Turizmde Hizmet Kalitesi 'Kadının Eliyle' Yükseliyor

Tokat'ta turizmde hizmet kalitesi yükseliyor

OKA destekli projeyle personel eğitimi ve kurumsal danışmanlık

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Turizmde Kadının Eliyle, Kaliteyi Yükseltiyor, Hizmeti Geliştiriyoruz Projesi" ile Tokat'ta turizm sektörüne yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldü.

Proje, Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. İl merkezindeki otellerde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanarak, hem Tokat turizminin hizmet standartlarının yükseltilmesi hem de sektördeki istihdam imkanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimlerin kapsamı ve danışmanlık çalışmaları

Proje kapsamında 25'i kadın olmak üzere toplam 49 turizm çalışanı çeşitli konularda eğitim aldı. Eğitim alan başlıklar arasında misafir memnuniyeti, etkili iletişim, hizmet kalitesi, hijyen uygulamaları, servis teknikleri ve dijital rezervasyon sistemleri yer aldı.

Eğitimlerle eş zamanlı yürütülen danışmanlık çalışmalarıyla otellerin mevcut hizmet süreçleri detaylı şekilde incelendi. Kurumsal gelişim için gerekli iyileştirmeler konusunda rehberlik sağlandı ve sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışının benimsenmesine katkı verildi.

Bu adımlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde nitelikli insan kaynağı oluşumunu desteklerken, Tokat'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu güçlendiren önemli bir hamle oldu.

