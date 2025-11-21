Tokat'ta Turizmde Hizmet Kalitesi 'Kadının Eliyle' Yükseliyor

OKA destekli projeyle Tokat'ta 49 turizm çalışanına eğitim ve danışmanlık verildi; hizmet kalitesi ve kadın istihdamı güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:50
Tokat'ta Turizmde Hizmet Kalitesi 'Kadının Eliyle' Yükseliyor

Tokat'ta turizmde hizmet kalitesi yükseliyor

OKA destekli projeyle personel eğitimi ve kurumsal danışmanlık

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Turizmde Kadının Eliyle, Kaliteyi Yükseltiyor, Hizmeti Geliştiriyoruz Projesi" ile Tokat'ta turizm sektörüne yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldü.

Proje, Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. İl merkezindeki otellerde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanarak, hem Tokat turizminin hizmet standartlarının yükseltilmesi hem de sektördeki istihdam imkanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimlerin kapsamı ve danışmanlık çalışmaları

Proje kapsamında 25'i kadın olmak üzere toplam 49 turizm çalışanı çeşitli konularda eğitim aldı. Eğitim alan başlıklar arasında misafir memnuniyeti, etkili iletişim, hizmet kalitesi, hijyen uygulamaları, servis teknikleri ve dijital rezervasyon sistemleri yer aldı.

Eğitimlerle eş zamanlı yürütülen danışmanlık çalışmalarıyla otellerin mevcut hizmet süreçleri detaylı şekilde incelendi. Kurumsal gelişim için gerekli iyileştirmeler konusunda rehberlik sağlandı ve sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışının benimsenmesine katkı verildi.

Bu adımlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde nitelikli insan kaynağı oluşumunu desteklerken, Tokat'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu güçlendiren önemli bir hamle oldu.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TURİZM EKSENİNDE KADIN İSTİHDAMI ODAKLI TEKNİK DESTEK...

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TURİZM EKSENİNDE KADIN İSTİHDAMI ODAKLI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN “TURİZMDE KADININ ELİYLE, KALİTEYİ YÜKSELTİYOR, HİZMETİ GELİŞTİRİYORUZ” PROJESİ İLE TOKAT’TA TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK KAPSAMLI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜ.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TURİZM EKSENİNDE KADIN İSTİHDAMI ODAKLI TEKNİK DESTEK...

İLGİLİ HABERLER

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim
2
Bodrum'da Zeytin Hasadı Başladı — Bodrum Belediyesi Üreticinin Yanında
3
Vedat Işıkhan: Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta Toplanacak
4
DTO Üyelerine Macaristan’da Yeni Pazar İmkanları Tanıtıldı
5
Çöpler Altın Madeni İliç’i Durma Noktasına Getirdi: 21 Aydır Kapalı
6
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor
7
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Tarife Endişeleri Yatırımcıları Tedirgin Ediyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut