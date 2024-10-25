Tokat'ta Yüksek Hızlı Tren Taşımacılığı Başladı

Tokat'ta Yeni Ulaşım Dönemi

Tokat’a seyahat etmek isteyen vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bugünden itibaren, Tokat’tan Sivas YHT güzergahındaki Yıldızeli İstasyonu’na otobüs seferleri başlatıldı.

YHT Kombineli Taşımacılık Hizmeti

Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı taşımacılık sistemine Tokat da dahil edilerek, bu hizmetin kalitesi artırılıyor. Hızlı trenler ile ulaşılan güzergahlar arasında Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul gibi önemli şehirler bulunuyor.

Kolay ve Hızlı Ulaşım İmkanları

Tokat Belediyesi ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle, Tokatlı yolcular Yıldızeli İstasyonu’na ulaştıktan sonra hızlı ve konforlu YHT seferlerinden faydalanabilecekler. Yeni sistemle, YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde gerçekleştirilecek.

Bilet Alım Kolaylığı

Yolcular, tren ve otobüs biletlerini tek bir sistem üzerinden alarak aynı anda koltuk seçimi yapabilecekler. Otobüslerin trenin geliş saatinden önce Yıldızeli İstasyonu’nda hazır bulunarak, yolculara zaman kazandırması hedefleniyor. Otobüs biletleri için satışlar bugün itibarıyla başlamıştır.

Geçmişten Günümüze YHT Hattı

Ankara-Sivas YHT hattı, 27 Nisan 2023 tarihinde işletmeye açıldı. İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Bu hat üzerinden bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat gerçekleştirdi.