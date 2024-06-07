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TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 15 ilde yeni iş fırsatları duyuruldu. İşe ihtiyacı olanlara yönelik bu son fırsat için de geri sayım başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:13
TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

"Açık artırmayla işletme sahibi olma fırsatı"

TOKİ'nin başlattığı proje kapsamında 15 ildeki işyerleri ihaleye çıkacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlere yönelik başvuru süresinde ise son 2 güne girildi.

İşyeri Fiyatları ile Başvuru Süreci

Adayların dikkat etmesi gerekli olan n önemli sorulardan biri iş yerinin fiyatı ve gerekli belgelerdir. Tahmini muhammen maliyetleri aşağıdaki gibidir:

699.999 TL'ye kadar olanlara 40.000 TL

700.000 - 1.499.999 TL arası olanlara 100.000 TL

1.500.000 - 4.999.999 TL arası olanlara 200.000 TL

5.000.000 TL ve üzerinde olanlara 500.000 TL

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak

Başvuruda bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin belirli belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu belgelerin arasında imzalı satış şartnameleri, açık satış siparişleri, depozito makbuzları ve kimlik belgelerinin kopyaları yer almaktadır.

Hangi ilde başvuru yapabilirsiniz?

Ankara, Kırklareli, Balıkesir,Konya, Afyonkarahisar, Gaziantep, Isparta, Kütahya, Osmaniye, Kastamonu, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kars ve Giresun'daki işyerleri için başvurular kabul edilmektedir.

Başvuru zamanı ve prosedürü

Başvurular 5 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvurular Emlakmuzayede internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Çalışacak yere ihtiyacı olanların bu fırsatı kaçırmaması için son 2 gün çok önemli. Başvuruyu zamanında ve eksiksiz yapmanız, iş sahibi olma şansınızı artıracaktır.

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