TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı!

TOKİ'nin yeni projesi Balıkesir'de 2+1 konutları 4 bin 732 TL taksitle satma fırsatı sunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje için başvurular 8 Ocak'ta başlıyor ve son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 olarak belirlendi. TOKİ Balıkesir projesindeki konutlar, Manyas Kızık Mahallesi'nde yer alıyor ve 2 oda 1 salon düzenine sahiptir. İşte detaylar...





TOKİ YENİ PROJESİ BALIKESİR 2 ARTI 1 KONUTLARI 4 BİN TAKSİTLE SATIŞA ÇIKARDI

Halkbank aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda kura çekilişi 23 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini 30-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapacaklar. Yedek hak sahipleri ise 12 Şubat 2024'e kadar başvuru yapabilecekler. Başvurular 1 kategoride kabul edilecek ve projedeki konutlar uygun taksit seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte diğer ayrıntılar...





Balıkesir TOKİ projesi, uygun fiyatları ve ödeme kolaylıklarıyla konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu projede yer almak isteyenlerin belirlenen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve kura çekiliş sonuçlarını takip etmeleri gerekiyor. TOKİ'nin konut projeleri, vatandaşlara uygun şartlarla konut sahibi olma imkanı sunmasıyla bilinirken, Balıkesir projesi de bu kapsamda dikkat çekiyor. 2 oda 1 salon konutlardan oluşan bu proje, düşük taksitlerle ev sahibi olmak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Balıkesir Manyas TOKİ projesine dair merak edilen detaylar şu şekildedir:

Proje kapsamında yer alan konutların fiyatları en düşük 1 milyon 135 bin 776 TL, en yüksek ise 1 milyon 553 bin 584 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat aralığı, projeye ilgi duyanların bütçe çerçevesine uygun seçeneklere sahip olmalarını sağlamaktadır.

Peşinat oranı yüzde 25 olarak açıklanmış olup, projeden konut sahibi olmak isteyenlerin peşinat bedeli en düşük 283 bin 944 TL, en yüksek ise 383 bin 396 TL olarak belirlenmiştir. Bu oran, konut alımında esnek ödeme seçenekleri sunarak daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında ödenecek taksit bedelleri ise 4 bin 732 TL ile 6 bin 389 TL arasında değişmektedir. Bu taksit seçenekleri, konut sahibi olmak isteyenler için uygun ve ödeme kolaylığı sağlayan bir yapıya sahiptir.

Manyas TOKİ projesinde yer alan 2 oda 1 salon dairelerin brüt alanları 74.24 metrekare ile 76.9 metrekare arasında, net alanları ise 58.44 metrekare ile 60.48 metrekare arasında değişmektedir. Bu daireler, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış geniş ve kullanışlı yaşam alanları sunmaktadır.

Projeye başvurular 8 Ocak tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. Manyas TOKİ projesinde yer alan konutların kura çekilişi ise 23 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tarihler, projeden konut sahibi olmak isteyenlerin başvuru ve süreç takvimini belirlemelerine yardımcı olacaktır.