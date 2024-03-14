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TOKİ'den o illere müjdeli haber! Evi olmayanı ucuza ev sahibi yapacak: İşte şanslı iller

TOKİ'den konut inşaatına ilişkin müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için toplu konut projelerinin başlatıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 21:49
TOKİ'den o illere müjdeli haber! Evi olmayanı ucuza ev sahibi yapacak: İşte şanslı iller

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlar için toplu konut projesinin hayata geçirileceğini söyledi. TOKİ'nin 81 eyalette gerçekleştirdiği kampanyada uygun fiyata ev sattığı belirlendi. Söz konusu kampanyaya bakıldığında ise başvuru şartlarının netleştiği görüldü.

"Sosyal konut projesi başlıyor"

TOKİ'den o illere müjdeli haber

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplu konut projelerinden konut alıyor. Cevdet Yılmaz son dakika açıklamasında şunları söyledi: "Politikalarımızda sosyal konut konusunu açıkça destekliyoruz. Daha fazla insanın ev sahibi olmasına yardımcı olacak politikalarımız var."

Açıklamada, 2028 yılına kadar 500.000 toplu konutun inşa edilerek düşük gelirli hanelere tahsis edileceği belirtiliyor.

Toplu konutların inşa edileceği iller şöyle sıralandı:

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Şanlıurfa

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kırıkkale

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Iğdır

Yalova

Karabük

Kilis

Osmaniye

Düzce

Antalya

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