TOKİ'den o illere müjdeli haber! Evi olmayanı ucuza ev sahibi yapacak: İşte şanslı iller

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlar için toplu konut projesinin hayata geçirileceğini söyledi. TOKİ'nin 81 eyalette gerçekleştirdiği kampanyada uygun fiyata ev sattığı belirlendi. Söz konusu kampanyaya bakıldığında ise başvuru şartlarının netleştiği görüldü.
"Sosyal konut projesi başlıyor"
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplu konut projelerinden konut alıyor. Cevdet Yılmaz son dakika açıklamasında şunları söyledi: "Politikalarımızda sosyal konut konusunu açıkça destekliyoruz. Daha fazla insanın ev sahibi olmasına yardımcı olacak politikalarımız var."
Açıklamada, 2028 yılına kadar 500.000 toplu konutun inşa edilerek düşük gelirli hanelere tahsis edileceği belirtiliyor.
Toplu konutların inşa edileceği iller şöyle sıralandı:
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Antalya