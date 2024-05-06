TOKİ’den yepyeni konut kampanyası! O illerde olanlar yaşadı

TOKİ 20 farklı ilde yeni projelerini başlattı! Uygun taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ YENİ PROJELERİ

Son dönemlerde hem kiralık hem satılık konut fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken TOKİ tarafından başlatılan uygun projeler yoğun ilgi görüyor. Yapılan son duyurulara göre 20 farklı ilde 781 konut inşa edilecek. TOKİ sosyal konut projesinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, projenin yapıldığı ilde en az 1 senedir ikamet ediliyor olması, daha önce TOKİ'den ev alınmamış olması, kendisi eşi ya da velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı müstakil bir konut olmaması, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşın tamamlanmış olması, bir haneden yalnızca bir başvuru yapılması şartlarının taşınması gerekiyor. Güncel olarak sosyal konut projesi devam eden 20 il şu şekilde;





Kastamonu

Şırnak

Kayseri

Eskişehir

Zonguldak

Şanlıurfa

Kırıkkale

Artvin

Gümüşhane

Erzurum

Erzincan

Çorum

Bilecik

Konya

Çankırı

Kütahya

Bolu

Ankara

Karabük

İstanbul