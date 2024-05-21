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TOKİ kampanyaları tüm gazla devam ediyor! 81 il geneli uygun fiyatlı ev sahibi olma yolu açıldı

Ülke genelinde uzun yıllar kirada oturup kendi evlerine sahip olmayı arzulayan milyonlarca vatandaşımız bulunuyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek adına TOKİ, yeni konut projeleri üretmeye devam ediyor. Son zamanlarda bazı şehirlerde yaşanan olumlu gelişmeler, ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşların yüzlerini güldürmeye başladı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:13
TOKİ kampanyaları tüm gazla devam ediyor! 81 il geneli uygun fiyatlı ev sahibi olma yolu açıldı

TOKİ, Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Kapılarını Açıyor: Yepyeni Konut Projeleri Geliyor!

Türkiye'de yıllarca kirada yaşayan ve kendi evlerine sahip olmayı arzulayan milyonlarca vatandaş için TOKİ'nin kapıları bir kez daha aralanıyor. Ülke genelindeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ, yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı şehirlerdeki güncel gelişmeler ise vatandaşları sevindirecek nitelikte.

Ev sahibi olmanın en kolay yollarından biri olan TOKİ, vatandaşlara kolaylık sağlayarak onları ev sahibi yapma misyonunu sürdürüyor. Son dönemde projelerini geliştirerek yenilikler ekleyen TOKİ, ev sahibi olmayı hayal edenlere umut veriyor.

TOKİ'den 2 Bin 174 Yeni Konut Geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), nisan ve mayıs aylarında toplamda 2 bin 174 yeni konut inşa edeceğini duyurdu. İşte kurumun yeni projeleri:

Eskişehir Beylikova: 189 konut

Kayseri Bünyan: 131 konut

Zonguldak Çaycuma: 197 konut

Şanlıurfa Merkez: 246 konut

Karabük Merkez: 866 konut

Ankara Gölbaşı: 545 konut

Projeler Detaylı İnceleme

Eskişehir Beylikova: 29 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'te 189 konut için ihale yapılacak.

Kayseri Bünyan: 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:30'da 131 konut için ihale gerçekleştirilecek.

Zonguldak Çaycuma: 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00'te 197 konut için ihale yapılacak.

Şanlıurfa Merkez: 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00'te 246 konut için ihale düzenlenecek.

Ankara Gölbaşı: 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00'te 545 konut için ihale gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin yeni konut projeleri, ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlarla ve kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi olma yolunda TOKİ'nin desteğini alabilirler. Bu projeler, ülke genelindeki konut ihtiyacının karşılanmasında büyük bir adım olacak gibi görünüyor.

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TOKİ kampanyaları tüm gazla devam ediyor! 81 il geneli uygun fiyatlı ev sahibi olma yolu açıldı

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