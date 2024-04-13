TOKİ sudan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin

Türkiye'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılında gerçekleştireceği yeni sosyal konut projeleriyle konut sahibi olma hayali kuranları sevindirecek bir fırsat sunuyor. Ankara, Şanlıurfa, Karabük, Çankırı, Kayseri ve Şırnak illerinde yapılacak olan projeler kapsamında toplamda 2 bin 262 yeni daire, uygun taksit imkanlarıyla satışa sunulacak.

Başvuruların Mayıs ayında başlayacağı projelerle ilgili detaylar, TOKİ tarafından yapılan açıklamalarla netleşti. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular, belirli şartları sağlayan vatandaşlara 2+1 veya 3+1 konutlara sahip olma fırsatını sunacak. Bu şartlar arasında, konutun yapıldığı ilde 1 yıl veya daha fazla süredir ikamet etmek, tapu sahibi olmamak ve başvuracak kişinin ailesinde tapu bulunmaması gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Eşi vefat etmiş ve çocuğu olan kadınlarda ise yaş şartı aranmıyor.





Başvurular arasında öncelik sıralaması da önemli bir yer tutuyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malullerinin eşleri birinci kategoride yer alırken, yüzde 40 ve daha fazla engelli durumunda olanlar ikinci kategoride bulunuyor. Emekli vatandaşlar üçüncü kategoride değerlendirilirken, diğer konut sahibi olmak isteyenler dördüncü kategoride yer alacaklar.

TOKİ'nin yeni konut projeleri, uygun taksit seçenekleri ve geniş kapsamlı konut seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. Konut sahibi olma hayali kuran herkesin başvuruları bekleniyor.