Toplu Yemekte Gıda Güvenliği Uyarısı: Lisanslı Firmalarla Çalışın

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, toplu yemek hizmeti sunacak kişi ve şirketlere gıda güvenliği konusunda uyarıda bulundu. Bozdağ, kurum ve kişilerin İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışmasının sorunları ortadan kaldıracağını belirtti.

YESİDEF'den uyarı ve sektör verileri

Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun hem özel sektörde hem de kamuda yaklaşık 6,5 milyon kişiye hizmet verdiğini söyledi. Sektörün yıllık büyüme potansiyelinin %10-15 aralığında olduğunu vurgulayan Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından lisans verilen yaklaşık 5 bin 800 işletme bulunduğunu aktardı.

Oluşturulan istihdamın 350 bin ila 480 bin civarında olduğunu, dolaylı istihdamla bu sayının 1,5 milyon kadar çıktığını ifade eden Bozdağ, yemek üretiminin tarım da dahil birçok sektöre katkı sağladığını ve satılan bir yemekle 56 meslek grubunu harekete geçirdiklerini söyledi.

Bozdağ, federasyon üyelerinin üç kıtada, 12 ülkede faaliyet gösterdiğini; Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye gibi ülkelere fabrika, okul ve hastane gibi toplu tüketim noktalarına hizmet sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Katar 2022 Dünya Kupası sırasında 154 ülkeden yaklaşık 450 bin kişiye günlük yemek hazırladıklarını ve etkinlik sonrasında FIFA belgesi aldıklarını kaydetti.

Yaz aylarında gıda zehirlenmesi haberlerinin arttığına dikkat çeken Bozdağ, federasyona bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı lisanslı şirketlerde bu tür problemlerin yaşanmadığını söyledi. Bozdağ, Ramazan ayında özellikle ahbap-çavuş ilişkileriyle verilen yemeklerde sorunlar çıktığını belirterek: “İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler. Türkiye'nin her yerinde, Edirne'den Kars'a, Mersin'e ve Zonguldak'a kadar örgütlü bir yapımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz.” dedi.

Tedarik zinciri ve mutfak hijyeni önlemleri

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş ise gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği için tedarik zincirinin doğru yönetilmesinin kritik olduğunu vurguladı. Kocabaş, soğuk zincir takibini gerçekleştirebilen güvenilir tedarikçilerle çalışmanın önemine işaret etti.

Kocabaş, yaz mevsiminin artan sıcaklıkları nedeniyle gıda ürünlerinde terleme ve çevresel bulaşma risklerini beraberinde getirdiğini belirterek mutfaklarda alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- Ekipman ve yüzey temizliği: Kullanılan tüm ekipmanlar, özellikle doğrama tahtaları ve tezgahlar temiz olmalıdır.

- Bozuk gıdaların ayıklanması: Bozulmuş, çürümüş ya da zarar görmüş gıda kısımları ayrılmalıdır.

- Yıkama ve dezenfeksiyon: Meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir.

- Çiğ ve pişmiş ayrımı: Çiğ ve pişmiş ürünler ayrı tutulmalı, hazırlama ve pişirme aşamalarında birbirleriyle temas etmemelidir.

- Doğru pişirme sıcaklığı: Pişirme işleminin yeterli sıcaklıkta yapıldığından emin olunmalıdır.

Bozdağ ve Kocabaş'ın uyarıları, toplu yemek hizmeti sağlayan kişi ve kurumların lisanslı tedarikçi seçimine, soğuk zincir izlenmesine ve mutfak hijyenine öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

