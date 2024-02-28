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Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Mersin Toroslar’da 231 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkartıldı. Mersin 6. İcra Dairesi tarafından satışa çıkartılan arsa, 11 Nisan tarihinde açık arttırmayla satılacak. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:09
Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

231 metrekare arsa satın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlara harika fırsat Mersin 5. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Mersin 5. İcra Dairesi tarafından Toroslarda 231 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkartıldı. Sizler de kocaman araziyi yalnızca 364.000 TL’ye satın almak istiyorsanız, bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın! Artık 364 Bin TL’ye sıfırı araba bile almak çok zorken, ilanı.gov.tr üzerinden yayınlanan yatırım fırsatı ayağınıza geldi. 

364.258 TL’YE 231 METREKARE ARSA SATIŞTA

364.258 TL’niz varsa 231 metrekare arsanın sahibi olabilirsiniz. ilan.gov.tr üzerinden paylaşılan yeni bir ilan doğrultusunda Mersin 5. İcra Dairesi tarafından 231 metrekarelik kocaman arsa satışa çıkartıldı. İcradan satışa çıkartılmış bu arsa için 11 Nisan 2024 tarihinde birinci açık arttırma başlayacak. Toplamda 2 farklı açık arttırma ile satılacak olan icralık 231 metrekare arsanın şimdiden talipleri sıraya girmiş durumda.

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

11 NİSAN 2024 İLK AÇIK ARTTIRMA BAŞLAYACAK

Satışa söz konusu olacak arsa için birinci açık artırma başlangıç tarihi 11 Nisan 2024 saat 10:48 olarak belirlendi. Birinci açık arttırmanın bitiş tarihi ise 18 Nisan 2024 saat 10:48 olarak duyuruldu. Söz konusu olan taşınmaz için ikinci açık artırma da yapılacak. 6 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:48 de açık arttırma başlayacak. 13 Mayıs 2024 saat 10:48’de ise ikinci açık artırma bitecek. %10 KDV oranıyla 231 metrekare büyüklüğündeki arsanın sahibi olabilirsiniz!

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