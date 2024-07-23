Toyota Gazoo Racing, Letonya Rallisi'nde Zaferle Dönüyor

Toyota Gazoo Racing'in Letonya Rallisi Başarısı

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'nde büyük bir başarı elde etti. Takım, yarış sonucunda hem birinci hem de ikinci sırayı kazanarak dikkat çekti.

Pilot Performansları

Yarışta, Toyota pilotu Kalle Rovanpera, co-pilotu Jonne Halttunen ile birlikte ipi göğüsleyerek 2 saat 31 dakika 47.6 saniyede yarışı tamamladı. Bu zafer, Rovanpera’nın WRC kariyerindeki 50. yarışıydı ve onun 14. galibiyeti oldu.

Takım arkadaşları Sebastien Ogier ve co-pilotu Vincent Landais ise etkileyici bir geri dönüş yaparak 39.2 saniye arayla ikinci sırayı elde etti. Diğer pilotlar Elfyn Evans ve Scott Martin beşinci, Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston ise altıncı sırada yer aldı.

Markalar Şampiyonası ve WRC2 Başarıları

Toyota Gazoo Racing, Markalar Şampiyonası'nda maksimum puanı toplayarak genel klasmanda liderle olan farkını bire indirdi. Pilotlar Şampiyonası’nda üçüncü sırada bulunan Elfyn Evans, liderle arasındaki farkı 13 puanla takip etmeye devam ediyor.

Ayrıca WRC2 kategorisinde de Toyota GR Yaris Rally2, iki podyum başarısına imza attı. Mikko Heikkila ikinci, Sami Pajari ise üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi.

Finlandiya Rallisi'ne Hazırlık

Letonya Rallisi'nin ardından, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya Rallisi gerçekleştirilecek. Bu yarış, Toyota Gazoo Racing için büyük bir önem taşıyor çünkü takımın merkezi, Jyvaskyla'da bulunuyor ve yarış yerel etaplar içeriyor.

Takım İfadeleri

Takım kaptanı Jari-Matti Latvala, Polonya Rallisi'nin ardından Letonya'da da harika bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti. “Kalle Rovanpera liderlik yaparak harika bir iş çıkardı. Ogier de ikinci sırayı alarak iyi bir sürüş sundu. Bu hafta sonu otomobilin performansı mükemmeldi,” dedi.

Kalle Rovanpera ise, “Letonya benim için özel bir yer. İlk WRC zaferimi burada kazanmak harika bir duygu. Şimdi heyecanla Finlandiya Rallisi'ni bekleyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ilk kez ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'ni kazanarak bir başarıya daha imza attı

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ilk kez ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'ni kazanarak bir başarıya daha imza attı

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ilk kez ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'ni kazanarak bir başarıya daha imza attı

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ilk kez ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'ni kazanarak bir başarıya daha imza attı

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ilk kez ev sahipliği yapan Letonya Rallisi'ni kazanarak bir başarıya daha imza attı