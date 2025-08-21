TPAO'dan Karadeniz'de 21 Petrol Arama Ruhsatı İçin 3 Yıllık Süre Uzatma Başvurusu

TPAO'dan Karadeniz'de 21 petrol arama ruhsatı için süre uzatma başvurusu

Başvuru ve ilan detayları Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında bulunan 21 petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için resmi başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında yer alan toplam 21 pafta ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek, her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.

Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.