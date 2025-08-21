DOLAR
40,93 0,02%
EURO
47,72 0,05%
ALTIN
4.392,52 0,29%
BITCOIN
4.651.814,92 0,63%

TPAO'dan Karadeniz'de 21 Petrol Arama Ruhsatı İçin 3 Yıllık Süre Uzatma Başvurusu

TPAO, Karadeniz'deki 21 petrol arama ruhsatının süresinin 3 yıl uzatılması için 15 Ağustos'ta başvurdu; ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:11
TPAO'dan Karadeniz'de 21 Petrol Arama Ruhsatı İçin 3 Yıllık Süre Uzatma Başvurusu

TPAO'dan Karadeniz'de 21 petrol arama ruhsatı için süre uzatma başvurusu

Başvuru ve ilan detayları Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında bulunan 21 petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için resmi başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında yer alan toplam 21 pafta ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek, her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.

Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 40,9280, Avro 47,7990
2
Temmuz Sıcakları Türkiye'de Elektrik Tüketimini Rekora Taşıdı — 59 gigavatsaat
3
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde
4
VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yükselişle Başladı
5
TPAO'dan Karadeniz'de 21 Petrol Arama Ruhsatı İçin 3 Yıllık Süre Uzatma Başvurusu
6
TCMB/Karahan: Enflasyon 2025'te %25-%29, 2026'da %13-%19 Öngörülüyor
7
Dolar/TL 40,93 seviyesinde: Jackson Hole ve Fed beklentileri takipte

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı