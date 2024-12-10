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TPAO Genel Müdürü Türkoğlu: 6 Ülkede 15 Proje ile Rekor Üretim Hedefliyoruz

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, yurt dışında 6 ülkede 15 projeye ulaştıklarını ve 2024'te rekor üretim hedeflediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:42
TPAO Genel Müdürü Türkoğlu: 6 Ülkede 15 Proje ile Rekor Üretim Hedefliyoruz

TPAO’dan Yurt Dışında 6 Ülkede 15 Proje Açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, yurt dışında 6 ülkede 15 proje yürüttüklerini anlattı. Türkoğlu, bu yıl yurt içinde 150 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaştıklarını belirtti.

2024 Yılı İçin Rekor Üretim Hedefi

5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'nın (PEMTEK) açılış konuşmasında konuşan Türkoğlu, yurt dışında günlük 119 bin varil petrol eşdeğeri üretim hedeflediklerini kaydetti. TPAO'nun Türkiye'nin ham petrol üretiminin %79'una, doğal gaz üretiminin ise %85'ine katkı sağladığını vurguladı.

Yerel Üretim ve Ekonomik Etki

Türkoğlu, Türkiye'den yaptıkları alımların toplam alımlar içerisindeki payının %77'ye ulaştığını ve yerli tedarikçi oranının %91 olduğunu ifade etti. 2024 yılında, TPAO ile ilişkili şirketler dahil edilirse, toplamda 79 milyar liralık bir ekonomi oluşturulmuş olacağını belirtti.

Somali İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile gerçekleştirilen Somali Petrol İdaresi işbirliğine dikkat çeken Türkoğlu, bu başarıların iki ülkemin ilişkilerini geliştireceğini ifade etti.

Macaristan İle Stratejik İşbirliği

Macar petrol şirketi MOL'un Yönetim Kurulu Başkanı Zsolt Hernadi, Türkiye ve Macaristan arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini belirtti. Hernadi, iki ülke arasındaki stratejik projelerin ortak vizyon kapsamında daha fazla yatırım imkânı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Enerji Gücü Rolü

Hernadi, Türkiye’nin deniz ve kara aramalarındaki başarılarının ülkeyi önemli bir enerji gücü haline getirdiğine dikkat çekti.

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