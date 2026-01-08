TPAO ile ExxonMobil'ten Karadeniz ve Akdeniz için mutabakat zaptı

TPAO ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration arasında Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarını kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreni İstanbul’da yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını kapsayan önemli bir mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile ExxonMobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill tarafından İstanbul’da düzenlenen törende atıldı. Anlaşma, yeni arama alanlarının yanı sıra karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törene refakat ederek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında Karadeniz ve Akdeniz’deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi ExxonMobil’in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

