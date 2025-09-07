DOLAR
TPAO Kırklareli'de Petrol Arama Ruhsatını 2 Yıl Uzattı

TPAO'nun Kırklareli'deki petrol arama ruhsatı AR/TPO/K/E18-c4 pafta numarası için iki yıl uzatıldı; süre 7 Ağustos 2025'ten 7 Ağustos 2027'ye alındı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:08
TPAO Kırklareli'de petrol arama ruhsatını 2 yıl uzattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli sınırları içindeki arama çalışmalarına ilişkin ruhsat süresinde değişiklik getirdi.

Kararın Detayları

Resmi duyuruya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın Kırklareli'ndeki AR/TPO/K/E18-c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 7 Ağustos 2027 tarihine kadar uzatıldı. Bu uzatma, ruhsat süresine 2 yıl eklenmesini sağlıyor.

Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Petrol Hakkına Müteallik Kararı kapsamında Resmi Gazete'de yer aldı.

