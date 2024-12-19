TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol arama çalışmalarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Bitlis, Siirt ve Van illerini kapsayan kara sahası için petrol arama ruhsatının süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karar doğrultusunda, TPAO'nun Bitlis, Siirt ve Van illerini içeren AR/TPO/K/M49-a pafta numaralı ve toplamda 61 bin 116 hektar büyüklüğündeki saha için petrol arama ruhsatı süresinin 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Uzatma kararının, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı vurgulandı.