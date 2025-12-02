TR83 Bölgesi'nde Akademik Girişimcilik Güçleniyor — OKA Destekli Eğitim

OKA destekli eğitimle Samsun Üniversitesi'nde 26 akademisyen ve öğrencinin katıldığı uygulamalı girişimcilik eğitimiyle TR83'te akademik girişimcilik kapasitesi güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:52
TR83 Bölgesi'nde Akademik Girişimcilik Güçleniyor — OKA Destekli Eğitim

TR83 Bölgesi'nde Akademik Girişimcilik Güçleniyor — OKA Destekli Eğitim

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Samsun Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Eğitim Detayları

Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan proje ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki beş üniversiteden toplam 26 akademisyen ve öğrenci programa katıldı. Eğitim, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği ve Mentorluk

Katılımcılar, eğitim sürecinde kendi iş ve proje fikirlerini geliştirme fırsatı buldu; alanında uzman eğitmenlerden birebir mentorluk ve geri bildirim aldı. Bu uygulamalı yaklaşım, bölgedeki yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüşmesine zemin hazırladı.

Projenin Hedefleri

Proje ile akademisyenler ve lisans son sınıf ile lisansüstü öğrenciler arasında girişimcilik yetkinliklerinin güçlendirilmesi, üniversitelerdeki bilgi ve yenilik potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sunan akademik girişimciliğin yaygınlaştırılması, üretilen bilginin ticarileşmesine yönelik farkındalığın artması ve daha fazla yenilikçi girişim fikrinin ortaya çıkması hedeflendi.

