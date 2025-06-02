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Trabzon Balık Tezgahlarında Somon ve Alabalık Fırtınası!

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalık 150-300 liradan satılıyor. Kafes balıkçılığına ilgi artıyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:40
Trabzon Balık Tezgahlarında Somon ve Alabalık Fırtınası!

Trabzon Balıkçılığında Yeni Trend: Somon ve Alabalık

Trabzon'un balıkçı tezgahlarında somon ve alabalık fiyatları arasında 150 ila 300 lira aralığında değişiyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde oluşan bu canlı pazar, şehrin deniz ürünleri kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda.

Tezgahlardaki Diğer Balık Çeşitleri

Moloz'daki balıkçı tezgahlarında ayrıca levrek 300-400, barbun 150-400, çipura 350, istavrit ve mezgit 150-200 lira arasında talep görüyor. Bu çeşitlilik, balık severler için keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Kafes Balıkçılığı Artışı

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, son yıllarda Trabzon'daki kafes balıkçılığının üretime önemli katkılar sağladığını belirtti. Sezonun kapanmasıyla birlikte çiftlik balıklarına olan ilginin arttığını ifade ederek, "Trabzon'da somon artık daha yaygın hale geldi. Ülke genelinde somon üretiminde Trabzon ön sıralarda yer alıyor," dedi.

Fiyatların Etkisi

Diğer balıkçı Kadir Pınar ise, fiyatların düşük olmasının kafes balıklarına olan ilgiyi artırdığını söyledi. Yasakların başlamasıyla birlikte tezgahlarda istavrit, mezgit, ispari, çipura, levrek, somon ve alabalık gibi çeşitlerin yer bulduğunu ifade etti.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalığın kilogramı, 150 ila 300 liradan satışa...

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalığın kilogramı, 150 ila 300 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalığın kilogramı, 150 ila 300 liradan satışa...

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalığın kilogramı, 150 ila 300 liradan satışa sunuluyor.

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