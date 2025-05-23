Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Başladı

Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının resmi açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Aziz Yıldırım, çayın Türkiye genelindeki üretiminin yüzde 23'ünün Trabzon'da yapıldığını vurguladı.

Geçen yıl Trabzon'da toplamda 306 bin ton çay üretildiğini belirten Yıldırım, bu yıl zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşanabileceğini öngördüklerini ifade etti.

Çay Üreticilerin Yanında Olacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Karadeniz insanının zor coğrafi koşullarda ülkeye katma değer sağladığını ve her zaman çalışkanlığı ile örnek olduğunu belirtti. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarına kararlı bir çözüm iradesi gösterdiğini de ifade etti.

Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çay üreticilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de Rize’de hayata geçirdikleri yaş çay kampanyasının hayırlı olmasını diledi. Programda yer alan AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da konuşmalarda bulundu. Ayrıca, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Törende protokol üyeleri, çay hasadı yaparak, Çay Üreticileri Kooperatifine ait fabrikayı da ziyaret etti.

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşma yaptı.

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşma yaptı.