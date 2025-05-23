DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,34 -0,65%
ALTIN
4.220,88 -2,46%
BITCOIN
4.247.394,93 1,95%

Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Başladı

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyası açıldı. Vali Yıldırım, çay üretimi hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:16
Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Başladı

Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının resmi açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Aziz Yıldırım, çayın Türkiye genelindeki üretiminin yüzde 23'ünün Trabzon'da yapıldığını vurguladı.

Geçen yıl Trabzon'da toplamda 306 bin ton çay üretildiğini belirten Yıldırım, bu yıl zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşanabileceğini öngördüklerini ifade etti.

Çay Üreticilerin Yanında Olacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Karadeniz insanının zor coğrafi koşullarda ülkeye katma değer sağladığını ve her zaman çalışkanlığı ile örnek olduğunu belirtti. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarına kararlı bir çözüm iradesi gösterdiğini de ifade etti.

Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çay üreticilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de Rize’de hayata geçirdikleri yaş çay kampanyasının hayırlı olmasını diledi. Programda yer alan AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da konuşmalarda bulundu. Ayrıca, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Törende protokol üyeleri, çay hasadı yaparak, Çay Üreticileri Kooperatifine ait fabrikayı da ziyaret etti.

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay...

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşma yaptı.

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay...

Trabzon'un Of ilçesinde 2025 yaş çay sezonu kampanyasının açılışı ÇAYKUR Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Savunma Sanayi Firmaları Berlin'de Öğrencilerle Buluştu
2
Trabzon'da 2025 Yaş Çay Sezonu Kampanyası Başladı
3
AI Tomorrow Summit 2025'te Medya Odaklı Ödüller Sahiplerini Buldu
4
TÜSİAD Yücaoğlu: AB-Türkiye Enerji İşbirliği Şart
5
BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da Yayıncılarla Bir Araya Geldi
6
Bakan Kurum'dan Sakarya'da Depozito İade Sistemi Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomi Vurgusu: Büyüme ve Dezenflasyon Başarıları

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL