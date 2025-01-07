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Trabzon'da Fındık İhracatı 2024'te 836,5 Milyon Doları Aştı

Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te önceki yıla göre %58 artışla 836,5 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:06
Trabzon'da Fındık İhracatı 2024'te 836,5 Milyon Doları Aştı

Trabzon'da Fındık İhracatı Büyük Başarı

2024 yılı itibarıyla Trabzon, fındık ihracatında büyük bir başarı daha elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen fındık ihracatı, önceki yıla göre %58 artış göstererek 836 milyon 599 bin dolar seviyesine ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçıları

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye genelinde 2024 yılı için 324 bin 438 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu ihraçtan 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi sağlandığını açıkladı.

İhracatta Başarılı Ülkeler

Arslantürk, Türkiye'den geçen yıl 127 ülkeye fındık ihraç edildiğine dikkat çekerek, en çok ihracat yapılan beş ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

Trabzon'un İhracattaki Yeri

Arslantürk, Trabzon'dan gerçekleştirilen 95 bin 870 ton fındık dış satımından 836 milyon 599 bin dolar değerinde kazanç sağlandığını belirterek, Trabzon'un fındık ihracatında birinci sırada yer aldığını söyledi. 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatının %32'sinin yalnızca Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Teşekkür Mesajı

Sebahattin Arslantürk, ülkeye döviz kazandıran fındık ihracatçılarını ve üreticileri tebrik ederek, bu başarıların devam etmesini ümit etti.

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